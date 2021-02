Covid, sindacati a Provincia di Caserta: “Subito lo screening ai dipendenti” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Cgil, Cisl e Uil si rivolgono per la terza volta alla Provincia di Caserta – dopo le note del 28 ottobre e del primo dicembre 2020 – affinché provveda “a far effettuare tamponi o test sierologici ai dipendenti dell’Ente su base volontaria, visti i diffusi contagi, e al fine di evitarne maggiori“. Ad oggi, sottolineano le tre sigle sindacali dei pubblici dipendenti in una nota congiunta, “non c’è stato alcun riscontro“. “Anche il medico del lavoro – aggiungono – data l’attuale situazione di emergenza sanitaria, in data tre novembre 2020, riteneva utile l’attivazione di un servizio di screening aziendale, sempre su base volontaria, per individuare ulteriori casi di positività. Chiediamo l’attivazione immediata di quanto richiesto” ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cgil, Cisl e Uil si rivolgono per la terza volta alladi– dopo le note del 28 ottobre e del primo dicembre 2020 – affinché provveda “a far effettuare tamponi o test sierologici aidell’Ente su base volontaria, visti i diffusi contagi, e al fine di evitarne maggiori“. Ad oggi, sottolineano le tre sigle sindacali dei pubbliciin una nota congiunta, “non c’è stato alcun riscontro“. “Anche il medico del lavoro – aggiungono – data l’attuale situazione di emergenza sanitaria, in data tre novembre 2020, riteneva utile l’attivazione di un servizio diaziendale, sempre su base volontaria, per individuare ulteriori casi di positività. Chiediamo l’attivazione immediata di quanto richiesto” ...

Bruno Pizzica, morto di Covid il segretario dei pensionati della Cgil dell'Emilia Romagna Aveva 70 anni. Tanti i ricordi affidati in queste ore ai social, Andrea De Maria: "Un amico carissimo dalle straordinarie qualità umane e politiche" ...

