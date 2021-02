Liverpool, tragedia per Alisson: il padre dell’ex portiere della Roma muore annegato in Brasile (Di giovedì 25 febbraio 2021) tragedia per Alisson Becker.Il padre dell'ex portiere della Roma, ora al Liverpool, José Agostinho Becker, nella serata di ieri è stato trovato senza vita nei pressi di una diga localizzata all'interno di una proprietà di famiglia a Rincão do Inferno, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. La notizia, riportata dal noto quotidiano brasiliano 'O Globo', è stata confermata delle autorità locali.Becker era scomparso intorno alle 17 brasiliane, le 21 italiane, mentre il corpo è stato ritrovato senza vita attorno alle 22 (le 2 italiane) dai soccorritori. L'uomo, 57enne, sarebbe caduto in acqua ed è annegato.Anche il Fluminense ha espresso il proprio cordoglio. Il fratello di Alisson, Muriel, portiere professionista, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021)perBecker.Ildell'ex, ora al, José Agostinho Becker, nella serata di ieri è stato trovato senza vita nei pressi di una diga localizzata all'interno di una proprietà di famiglia a Rincão do Inferno, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. La notizia, riportata dal noto quotidiano brasiliano 'O Globo', è stata confermata delle autorità locali.Becker era scomparso intorno alle 17 brasiliane, le 21 italiane, mentre il corpo è stato ritrovato senza vita attorno alle 22 (le 2 italiane) dai soccorritori. L'uomo, 57enne, sarebbe caduto in acqua ed è.Anche il Fluminense ha espresso il proprio cordoglio. Il fratello di, Muriel,professionista, ...

