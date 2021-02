Lady Gaga a Roma per le riprese del film su Gucci di Ridley Scott (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lady Gaga è arrivata a Roma per girare il film di Ridley Scott dedicato all’assassinio di Maurizio Gucci: la popstar vestirà i panni di Patrizia Reggiani. Emma McIntyre/Getty Images for TurnerDa Lady Gaga a Lady Gucci. Dopo il grande successo conquistato con “A Star Is Born”, la poliedrica artista è pronta per il suo secondo ruolo da protagonista nel mondo del cinema. La celebre cantante italo-americana è infatti stata paparazzata a Roma in occasione dell’inizio delle riprese dell’attesissimo film di Ridley Scott, “Gucci”. Lady Gaga interpreterà il ruolo di Patrizia ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 febbraio 2021)è arrivata aper girare ildidedicato all’assassinio di Maurizio: la popstar vestirà i panni di Patrizia Reggiani. Emma McIntyre/Getty Images for TurnerDa. Dopo il grande successo conquistato con “A Star Is Born”, la poliedrica artista è pronta per il suo secondo ruolo da protagonista nel mondo del cinema. La celebre cantante italo-americana è infatti stata paparazzata ain occasione dell’inizio delledell’attesissimodi, “”.interpreterà il ruolo di Patrizia ...

