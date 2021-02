Ufficiale: l’ex Samp Bottinelli all’Arsenal de Sarandì (Di martedì 16 febbraio 2021) Jonathan Bottinelli, ex difensore anche della Sampdoria, riparte dall’Arsenal de Sarandí. L’esperto argentino, classe 1984, ha firmato a parametro zero fino al prossimo dicembre dopo aver salutato in via definitiva il Rosario Central. ¡Bienvenido, Jonathan Bottinelli! El defensor, proveniente de Rosario Central, llegó en condición de libre y firmó un contrato que lo vincula hasta diciembre de 2021 con nuestra institución pic.twitter.com/ASOhUsRvDY — Arsenal Fútbol Club (@ArsenalOficial) February 16, 2021 Foto: Twitter Arsenal Sarandì L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 febbraio 2021) Jonathan, ex difensore anche delladoria, riparte dde Sarandí. L’esperto argentino, classe 1984, ha firmato a parametro zero fino al prossimo dicembre dopo aver salutato in via definitiva il Rosario Central. ¡Bienvenido, Jonathan! El defensor, proveniente de Rosario Central, llegó en condición de libre y firmó un contrato que lo vincula hasta diciembre de 2021 con nuestra institución pic.twitter.com/ASOhUsRvDY — Arsenal Fútbol Club (@ArsenalOficial) February 16, 2021 Foto: Twitter ArsenalL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

