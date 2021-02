Domenica In, Asia Argento e il rapporto con la madre: “Ho scelto di essere diversa da lei. Fabrizio Corona? Ora che so chi è ci sto bene” (Di domenica 14 febbraio 2021) Asia Argento ospite a Domenica In da Mara Venier racconta la sua vita soffermandosi sul rapporto con la mamma e il rapporto con i suoi figli. L’attrice ripercorre i momenti più importanti della sua infanzia e il rapporto sereno con il padre e quello più turbolento con la mamma che però negli anni è riusita a perdonare e con cui ha poi costruito un rapporto molto forte. Mara racconta del rapporto con Daria, la madre di Asia che la descrive come una donna molto bella, di una donna che andava e veniva, una figura dell’infanzia che la picchiava che non era presente e le ha causato molto dolore e molti traumi che però è riuscita a superare. Le due hanno recuperato il loro rapporto e come spiega ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 14 febbraio 2021)ospite aIn da Mara Venier racconta la sua vita soffermandosi sulcon la mamma e ilcon i suoi figli. L’attrice ripercorre i momenti più importanti della sua infanzia e ilsereno con il padre e quello più turbolento con la mamma che però negli anni è riusita a perdonare e con cui ha poi costruito unmolto forte. Mara racconta delcon Daria, ladiche la descrive come una donna molto bella, di una donna che andava e veniva, una figura dell’infanzia che la picchiava che non era presente e le ha causato molto dolore e molti traumi che però è riuscita a superare. Le due hanno recuperato il loroe come spiega ...

ItaliaRai : Questa sera Barack Obama sarà ospite a Che Tempo Che Fa.???? #CTCF ?? Domenica 7 in Africa e America, lunedì 8 in Asi… - clikservernet : Domenica In, Asia Argento: “Fabrizio Corona? Siamo felici, così è perfetto” - infoitcultura : A ''Domenica In'' Asia e Dario Argento e le previsioni su Sanremo - Noovyis : (Domenica In, Asia Argento: “Fabrizio Corona? Siamo felici, così è perfetto”) Playhitmusic - - infoitcultura : Asia Argento a Domenica In: «Ho scelto di essere diversa da mia madre. Fabrizio Corona? Ora che so chi è ci sto ben… -