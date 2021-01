(Di martedì 26 gennaio 2021) Ilinizierà il 29 gennaio in prima serata su Rai Uno. Lo show condotto da Milly Carlucci è giunto alla seconda edizione e, dal momento che manca sempre meno alla diretta, aumentano le voci sui personaggi del mondo dello spettacolo chero nascondersi sotto le maschere. C’è molto riserbo tra i concorrenti che sono in gara. Il format, infatti, è proprio improntato nello scoprire l’identità di chi si nasconde dentro la. Qualche indiscrezione, però, sembra arrivare dalladel “baby alieno”. Chi si nascondedel? Come viene riportato sul sito ‘tvblog.it’, durante l’anteprima del programma trasmessa sabato alle ore 15 su Rai Uno, ...

tuttopuntotv : Il Cantante Mascherato 2021, chi ci potrebbe essere nella maschera del ‘Baby Alieno’ - Diga54758828 : @LegaSalvini Ho visto che farai anche il cantante mascherato da venerdì ti avevano proposto il ?? ma invece farai i… - zazoomblog : Il Cantante Mascherato Caterina Balivo in giuria: le novità - #Cantante #Mascherato #Caterina - Valenti130991 : @Elena92488468 Il cantante mascherato con la fantastica milly?? e poi il 19,5 grazie a ZORZANDO e ZORPINI perché per il resto NISBA - lorenzog31 : RT @bubinoblog: IL CANTANTE MASCHERATO: CATERINA BALIVO FORSE HA CAPITO CHI È LA GIRAFFA, E VOI? -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Una cena per niente leggera per Caterina Balivo a casa di sua sorella Sarah (foto). Caterina Balivo venerdì sera sarà su Rai 1 impegnata con Il cantante mascherato, nella squadra di Milly Carlucci, ma ...È tutto pronto in Rai per la nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Milly Carlucci guiderà la nuova edizione dal 29 gennaio su ...