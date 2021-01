Olanda, scontri tra polizia e manifestanti anti-restrizioni: usati lacrimogeni, cannoni ad acqua e cani. Almeno 30 arresti (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono degenerate in scontri con la polizia le proteste contro il coprifuoco organizzate ad Amsterdam ed Eindhoven. Nella capitale olandese le forze dell’ordine hanno utilizzato un cannone ad acqua per disperdere i manifestanti, mentre a Eindhoven sono stati lanciati anche i gas lacrimogeni contro centinaia di dimostranti, tra cui c’erano alcuni sostenitori del gruppo anti-immigrati Pegida. Secondo la polizia, sono Almeno trenta gli arresti. Nella stazione centrale di Eindhoven sono stati saccheggiati negozi e alcuni veicoli sono stati dati alle fiamme. Mentre ieri i manifestanti contro il coprifuoco avevano dato alle fiamme un centro per i test sul coronavirus. Ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono degenerate incon lale proteste contro il coprifuoco organizzate ad Amsterdam ed Eindhoven. Nella capitale olandese le forze dell’ordine hanno utilizzato un cannone adper disperdere i, mentre a Eindhoven sono stati lanciati anche i gascontro centinaia di dimostr, tra cui c’erano alcuni sostenitori del gruppo-immigrati Pegida. Secondo la, sonotrenta gli. Nella stazione centrale di Eindhoven sono stati saccheggiati negozi e alcuni veicoli sono stati dati alle fiamme. Mentre ieri icontro il coprifuoco avevano dato alle fiamme un centro per i test sul coronavirus. Ad ...

