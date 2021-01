Bimba 18 mesi morta: svolta nelle indagini, arrestato il compagno della madre (Di sabato 23 gennaio 2021) Si era parlato di incidente domestico per la piccola, una pura fatalità, ma nei giorni è emerso ben altro. Lo scorso 11 gennaio, la notizia delle morte di una bambina, di soli 18 mesi, in seguito ad un incidente domestico, una tragica fatalità insomma, aveva sconvolto l’opinione pubblica, oltre che la comunità di Cabiate, in provincia di Como, dove la piccola risiedeva insieme alla madre ed al compagno di lei. Dopo qualche giorno però qualcosa non torna, in seguito all’incidente viene disposta l’autopsia sul corpo della bambina, dal quale emerge un terribile scenario. Tracce di violenza, eccessiva violenza, agli arti, alla testa, ed una contusioni al dorso, ed un forte trauma cranico, che avrebbe provocato la morte della piccola. Ma non solo, sul corpo, anche segni di violenza ... Leggi su chenews (Di sabato 23 gennaio 2021) Si era parlato di incidente domestico per la piccola, una pura fatalità, ma nei giorni è emerso ben altro. Lo scorso 11 gennaio, la notizia delle morte di una bambina, di soli 18, in seguito ad un incidente domestico, una tragica fatalità insomma, aveva sconvolto l’opinione pubblica, oltre che la comunità di Cabiate, in provincia di Como, dove la piccola risiedeva insieme allaed aldi lei. Dopo qualche giorno però qualcosa non torna, in seguito all’incidente viene disposta l’autopsia sul corpobambina, dal quale emerge un terribile scenario. Tracce di violenza, eccessiva violenza, agli arti, alla testa, ed una contusioni al dorso, ed un forte trauma cranico, che avrebbe provocato la mortepiccola. Ma non solo, sul corpo, anche segni di violenza ...

