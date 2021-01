«Voleva replicare le stragi di Utoya e Christchurch»: arrestato un giovane suprematista a Savona (Di venerdì 22 gennaio 2021) A 22 anni aveva costituito un’organizzazione chiamata “Nuovo Ordine Sociale”. Nella mattina di oggi, 22 gennaio, è stato arrestato dalla polizia di Savona nel corso di un’operazione antiterrorismo su ambienti della destra radicale legati al terrorismo di matrice suprematista. Per dare corso alle sue attività eversive, il 22enne aveva creato anche delle chat dove istigava alla violenza contro gli ebrei. Lo stesso materiale veniva poi diffuso tramite un sito web. Gli inquirenti lo accusano di aver creato un’associazione con finalità di terrorismo e di «aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo», come riporta l’agenzia Ansa. Le conversazioni in chat Il ragazzo si ispirava all’AtomWaffen Division e alle Waffen-SS naziste. Voleva, ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) A 22 anni aveva costituito un’organizzazione chiamata “Nuovo Ordine Sociale”. Nella mattina di oggi, 22 gennaio, è statodalla polizia dinel corso di un’operazione antiterrorismo su ambienti della destra radicale legati al terrorismo di matrice. Per dare corso alle sue attività eversive, il 22enne aveva creato anche delle chat dove istigava alla violenza contro gli ebrei. Lo stesso materiale veniva poi diffuso tramite un sito web. Gli inquirenti lo accusano di aver creato un’associazione con finalità di terrorismo e di «aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo», come riporta l’agenzia Ansa. Le conversazioni in chat Il ragazzo si ispirava all’AtomWaffen Division e alle Waffen-SS naziste., ...

