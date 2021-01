Crisi di governo, al Senato duello finale Conte-Renzi. Il premier punta alla maggioranza relativa (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen – Oggi è il giorno dello scontro finale tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, con il voto al Senato sulla fiducia al governo. Il premier dal canto suo non ha alcuna intenzione di dimettersi, a prescindere dall’esito della votazione. Conte vuole tirare a campare rimandando il “ter” e il rimpasto, tanto può governare anche con la maggioranza relativa (ha l’avallo di Mattarella). Il leader di Italia Viva, dopo aver scatenato la Crisi ritirando i suoi ministri dal governo, è convinto che al Senato i numeri per il premier sono risicati. Una “maggioranza raccogliticcia”, insomma, che potrebbe cadere da un momento all’altro. Oggi il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen – Oggi è il giorno dello scontrotra Giuseppee Matteo, con il voto alsulla fiducia al. Ildal canto suo non ha alcuna intenzione di dimettersi, a prescindere dall’esito della votazione.vuole tirare a campare rimandando il “ter” e il rimpasto, tanto può governare anche con la(ha l’avallo di Mattarella). Il leader di Italia Viva, dopo aver scatenato laritirando i suoi ministri dal, è convinto che ali numeri per ilsono risicati. Una “raccogliticcia”, insomma, che potrebbe cadere da un momento all’altro. Oggi il ...

