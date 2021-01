Governo: Pd e M5S, guerra di numeri al Senato. Renzi annuncia l’astensione (Di sabato 16 gennaio 2021) E' una guerra di numeri, quella che si preannuncia martedì 19 gennaio in Senato, quando il premier Conte affronterà in Parlamento la sfida aperta da Matteo Renzi e cercherà di far sopravvivere il Governo. Il Pd di Nicola Zingaretti si dice pronto a sostenere un allargamento della maggioranza Leggi su firenzepost (Di sabato 16 gennaio 2021) E' unadi, quella che si premartedì 19 gennaio in, quando il premier Conte affronterà in Parlamento la sfida aperta da Matteoe cercherà di far sopravvivere il. Il Pd di Nicola Zingaretti si dice pronto a sostenere un allargamento della maggioranza

fattoquotidiano : #crisidigoverno I ministri, Pd, M5s e Leu fanno quadrato attorno a Conte dopo lo strappo di Renzi: 'Chi lo attacca… - Agenzia_Ansa : Nel #M5s fronda di 13 eletti che chiedono 7 condizioni per contratto prossimo governo. Gruppo anche e subito un vot… - vinspadafora : Rivendichiamo con orgoglio il lavoro del Governo in uno dei momenti più difficili della nostra storia. M5S, PD e LE… - cindykia25644 : RT @DavelloStefano: Ma quelli del #M5S non chiamavano #voltagabbana quelli che oggi chiamano #costruttori ? Cosa vogliono costruire se no… - PaoloRecepit1 : Non si capisce bene xche' debbano autodefinirsi 'responsabili' coloro che sostengono il (mal)governo pd&m5s. La sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo M5S Governo: M5s, piena fiducia a Conte, stop a Renzi - Ultima Ora Agenzia ANSA Governo: Pd e M5S, guerra di numeri al Senato. Renzi annuncia l’astensione

E’ una guerra di numeri, quella che si preannuncia martedì 19 gennaio in Senato, quando il premier Conte affronterà in Parlamento la sfida aperta da Matteo Renzi e cercherà di far ...

Conte ter fermo a 152 voti, i “responsabili” costano troppo: a noi 2 ministeri

Pagare moneta, vedere cammello. I responsabili non ci pensano proprio a passare per polli, hanno chiesto al premier Conte di vedere subito le carte, di non fermarsi alle promesse. Anche ...

E’ una guerra di numeri, quella che si preannuncia martedì 19 gennaio in Senato, quando il premier Conte affronterà in Parlamento la sfida aperta da Matteo Renzi e cercherà di far ...Pagare moneta, vedere cammello. I responsabili non ci pensano proprio a passare per polli, hanno chiesto al premier Conte di vedere subito le carte, di non fermarsi alle promesse. Anche ...