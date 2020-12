Nodo alla gola | il film – esperimento | Alfred Hitchcock

Leggi su tuttotek

(Di sabato 5 dicembre 2020) Dopo Notorious andiamo a scoprire undisicuramente meno famoso ma non per questo meno valido,. Un’opera semplice ma profonda Subito dopo il grande successo di Notorious (1946),diete vita a un altro importante, probabilmente uno dei piani – sequenza più famosi della storia del cinema:. L’opera, seppur oggi molto spesso citata appunto per la sua “fittizia” mancanza di stacchi, fu in realtà accolto in modo decisamente tiepido. In particolare, la pellicola ricevette diverse critiche negative per una certa mancanza di “morale”, dovuto all’indubbiamente controverso incipit. Rope (titolo originale del) prende spunto ...