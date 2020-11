I non residenti che a Natale potranno usare solo Zoom per stare con la famiglia (Di domenica 29 novembre 2020) Il dpcm Natale va sempre più delineandosi e sembra che il governo impedirà – a prescindere dal colore di ogni regioni – gli spostamenti oltre i confini di quella in cui si ha la residenza. Il nuovo dpcm entrerà in vigore il 4 dicembre e sembra che per contenere il contagio lo spostamento tra regioni per andare dalla propria famiglia o da coloro con cui di solito si passa il Natale verrà impedito a tutti quelli che non hanno la residenza in quella casa. In molti, quindi, si preparano a passare un Natale diverso dal solito, connessi ai propri cari solo tramite Zoom, Skype o una delle tante piattaforme che permettono le videochiamate. LEGGI ANCHE >>> Da osannata a crocifissa sul web è un attimo per l’infermiera simbolo della pandemia Dpcm Natale: regole per ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 29 novembre 2020) Il dpcmva sempre più delineandosi e sembra che il governo impedirà – a prescindere dal colore di ogni regioni – gli spostamenti oltre i confini di quella in cui si ha la residenza. Il nuovo dpcm entrerà in vigore il 4 dicembre e sembra che per contenere il contagio lo spostamento tra regioni per andare dalla propriao da coloro con cui di solito si passa ilverrà impedito a tutti quelli che non hanno la residenza in quella casa. In molti, quindi, si preparano a passare undiverso dal solito, connessi ai propri caritramite, Skype o una delle tante piattaforme che permettono le videochiamate. LEGGI ANCHE >>> Da osannata a crocifissa sul web è un attimo per l’infermiera simbolo della pandemia Dpcm: regole per ...

