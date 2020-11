Juventus, de Ligt perfetto per Pirlo: con lui fase difensiva superiore (Di domenica 22 novembre 2020) Non c’era certo bisogno di Juventus–Cagliari per poter affermare che Matthijs de Ligt è uno dei difensori più forti del mondo. Semmai ad essere divenuta certa, è la sua assoluta importanza nella difesa pensata da Andrea Pirlo. I punti su cui insiste il tecnico bresciano continuano a essere quelli del pressing, della riaggressione feroce una volta persa palla, dell’aggressione e dell’anticipo nei confronti degli attaccanti avversari. Una difesa alta, praticamente sulla linea di centrocampo e spesso anche oltre, che non dia fiato alla squadra che si ha di fronte, chiudendola nei propri 30 metri davanti alla porta. In questo, nonostante fosse la sua prima partita della stagione, de Ligt è stato semplicemente perfetto. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 22 novembre 2020) Non c’era certo bisogno di–Cagliari per poter affermare che Matthijs deè uno dei difensori più forti del mondo. Semmai ad essere divenuta certa, è la sua assoluta importanza nella difesa pensata da Andrea. I punti su cui insiste il tecnico bresciano continuano a essere quelli del pressing, della riaggressione feroce una volta persa palla, dell’aggressione e dell’anticipo nei confronti degli attaccanti avversari. Una difesa alta, praticamente sulla linea di centrocampo e spesso anche oltre, che non dia fiato alla squadra che si ha di fronte, chiudendola nei propri 30 metri davanti alla porta. In questo, nonostante fosse la sua prima partita della stagione, deè stato semplicemente. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna sicuri: Dembélé firma con la ...

romeoagresti : #Juventus: Chiesa, Dybala, Ramsey e Chiellini come da programma hanno svolto una seduta personalizzata in campo. Se… - yorumsportaraf : RT @GoalTurkiye: Juventus XI: Buffon, Cuadrado, ???? Merih Demiral, De Ligt, Danilo, Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Kulusevski, Morata, Ronald… - CryPaolo : RT @JuventusTV: La gioia di @mdeligt_04 per il ritorno in campo e la vittoria della squadra. In perfetto italiano ?????? On demand, qui ? htt… - er_pasca : RT @andrelapegna: L'ottima prestazione della Juventus passa per un unico filo conduttore: la difesa alta. Avere De Ligt permette alla squa… - Chribbo96 : RT @andrelapegna: L'ottima prestazione della Juventus passa per un unico filo conduttore: la difesa alta. Avere De Ligt permette alla squa… -