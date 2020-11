Carrie Underwood | un nuovo duetto per Natale

(Di lunedì 23 novembre 2020) Un periodo magico e gioioso il. Nonostante quest’anno sia davvero difficile immaginare di poter festeggiare tale ricorrenza, ancora una volta la musica interviene per rischiarare le tenebre di una vita di incertezze.e John Legend sono già pronti con unnatalizio dal titolo emblematico: “Hallelujah”. Un inno alla speranza che vede collaborare la stella del country targato USA e John Legend, grande esponente di caratura mondiale del genere R&B. Siete pronti a tuffarvi nelle meravigliose atmosfere della musica natalizia?: un progetto natalizio?e John Legend stanno entrando nello spirito natalizio con il video musicale del loro...

periodicodaily : Carrie Underwood: nuovo singolo natalizio ~ Spettacolo Periodico Daily - idolsmusicnews : #musichistory 15 anni fa, Carrie Underwood rilasciava il suo album di debutto 'Some Hearts'. #carrieunderwood -

Ultime Notizie dalla rete : Carrie Underwood

John Legend e Carrie Underwood ci portano nello spirito del Natale con il loro nuovo duetto. La magia delle feste concentrata in un singolo.Le vestività natalizie sono dietro l’angolo e Amazon Music si prepara all’evento annunciando una serie di nuovissimi contenuti disponibili per i suoi clienti, tra cui nuovi brani in esclusiva realizza ...