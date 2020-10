Giulio Berruti sul primo appuntamento con Maria Elena Boschi: “Era caduta della sedia” (Di sabato 31 ottobre 2020) Intervistato a Verissimo, Giulio Berruti ha raccontato i dettagli della storia d’amore con la parlamentare Maria Elena Boschi: dal primo incontro fino ad oggi Nella puntata di sabato 31 ottobre di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è stato ospitato Giulio Berruti. L’attore si è raccontato a 360 gradi a partire dall’adolescenza fino all’amore per Maria Elena Boschi. I due stanno insieme dall’estate scorsa e si sono conosciuti ad un evento, ma non è stato colpo di fulmine. “Gli ho mandato un mazzo di rose a Palazzo Chigi e le ho chiesto che mi piacerebbe incontrarla, ma non mi ha mai ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 31 ottobre 2020) Intervistato a Verissimo,ha raccontato i dettaglistoria d’amore con la parlamentare: dalincontro fino ad oggi Nella puntata di sabato 31 ottobre di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è stato ospitato. L’attore si è raccontato a 360 gradi a partire dall’adolescenza fino all’amore per. I due stanno insieme dall’estate scorsa e si sono conosciuti ad un evento, ma non è stato colpo di fulmine. “Gli ho mandato un mazzo di rose a Palazzo Chigi e le ho chiesto che mi piacerebbe incontrarla, ma non mi ha mai ...

