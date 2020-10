Sente dolori allo stomaco lancinanti: dalla sua pancia proviene un suono, gli trovano… (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un uomo accusa dei forti dolori allo stomaco, ma solo dopo un intervento chirurgico i medici scoprono cosa aveva ingoiato. Il protagonista della vicenda è un taiwanese che, dopo essersi addormentato si è risvegliato con uno strano fastidio nella parte addominale. Preoccupato dal fatto che il malore non accennava a placarsi ha deciso di recarsi presso il Pronto soccorso della sua città. Lì i medici fanno una scoperta incredibile. Sottoponendo l’uomo a tutti gli esami del caso, dopo aver effettuato i raggi X il personale ospedaliero ha scoperto che nella fascia addominale del taiwanese si trovava un corpo estraneo. I dolori allo stomaco erano causati dall’ingerimento accidentale di un apparecchio elettronico; ma quello che stupito ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un uomo accusa dei forti, ma solo dopo un intervento chirurgico i medici scoprono cosa aveva ingoiato. Il protagonista della vicenda è un taiwanese che, dopo essersi addormentato si è risvegliato con uno strano fastidio nella parte addominale. Preoccupato dal fatto che il malore non accennava a placarsi ha deciso di recarsi presso il Pronto soccorso della sua città. Lì i medici fanno una scoperta incredibile. Sottoponendo l’uomo a tutti gli esami del caso, dopo aver effettuato i raggi X il personale ospedaliero ha scoperto che nella fascia addominale del taiwanese si trovava un corpo estraneo. Ierano causati dall’ingerimento accidentale di un apparecchio elettronico; ma quello che stupito ...

nicedigiulio : @Claudio38748087 Infatti. È una vergogna! Mia nipote 19anni è da febbraio che si sente male: polipo cistifellea, vi… - DBDeiman : Secondo quanto detto da @antonioboselli adesso, per Marc Marquez ci sarebbe l'ipotesi di una terza operazione, con… - directshawner_ : voi lo sapete come ci si sente a non poter starnutire a causa dei dolori post allenamento? ?????? - Sunflowersfan : Tutto il periodo da trainees, quanto lavorino per le loro performance, Jennie che ha bisogno di riposarsi quando to… - andkaap : @N_DeGirolamo Sul fatto di usare la mascherina sono d’accordo con lei, più protezione e buon senso. Però quando ved… -