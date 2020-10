Agente Hysaj: “Sono stanco di inseguire il Napoli per il rinnovo” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mario Giuffredi, Agente tra gli altri di Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Il procuratore si è voluto soffermare particolarmente sulla situazione dell’albanese. Il Napoli ha tre terzini ed è difficile trovare di meglio. Hysaj sta facendo benissimo, il suo rinnovo non è legato a quello di Gattuso. Sono due anni che inseguo il club per un nuovo accordo ma mi sono stancato: è giusto che si valutino le proposte che arriveranno. Se il Napoli farà l’offerta giusta resterà, altrimenti a gennaio firmerà con chi gli pare. La società deve credere in lui. Hysaj, tranne che con Ancelotti, ha sempre avuto piacere a restare. L'articolo Agente ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mario Giuffredi,tra gli altri di, Mario Rui e Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Il procuratore si è voluto soffermare particolarmente sulla situazione dell’albanese. Ilha tre terzini ed è difficile trovare di meglio.sta facendo benissimo, il suo rinnovo non è legato a quello di Gattuso. Sono due anni che inseguo il club per un nuovo accordo ma mi sono stancato: è giusto che si valutino le proposte che arriveranno. Se ilfarà l’offerta giusta resterà, altrimenti a gennaio firmerà con chi gli pare. La società deve credere in lui., tranne che con Ancelotti, ha sempre avuto piacere a restare. L'articolo...

