F1, Lewis Hamilton batte il record di Michael Schumacher e si avvicina al settimo Mondiale. Ma nel cuore della gente… (Di domenica 25 ottobre 2020) 92 vittorie nei GP, 161 podi, 97 pole-position: sono solo alcuni dei numeri del britannico Lewis Hamilton. Il 35enne nativo di Stevenage continua ad aggiornare le sue statistiche e dopo il trionfo a Portimao (Portogallo) anche il record di vittorie nei singoli di GP del tedesco Michael Schumacher (91) è stato messo in soffitta. Al di là degli aspetti romantici, sono le fredde statistiche a giudicare Lewis. Aspetto più importante riguarda anche i titoli mondiali: Hamilton è a quota sei a una sola lunghezza da Michael. Considerando la Mercedes attuale e un regolamento tecnico che nel biennio 2020-2021 non consentirà grosse modifiche sulle vetture, vien quasi spontaneo pensare che LH44 sia prossimo a diventare il pilota ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) 92 vittorie nei GP, 161 podi, 97 pole-position: sono solo alcuni dei numeri del britannico. Il 35enne nativo di Stevenage continua ad aggiornare le sue statistiche e dopo il trionfo a Portimao (Portogallo) anche ildi vittorie nei singoli di GP del tedesco(91) è stato messo in soffitta. Al di là degli aspetti romantici, sono le fredde statistiche a giudicare. Aspetto più importante riguarda anche i titoli mondiali:è a quota sei a una sola lunghezza da. Considerando la Mercedes attuale e un regolamento tecnico che nel biennio 2020-2021 non consentirà grosse modifiche sulle vetture, vien quasi spontaneo pensare che LH44 sia prossimo a diventare il pilota ...

