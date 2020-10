Coronavirus | Cartabellotta Gimbe | «Misure troppo blande La “non-strategia” porterà a un lockdown»

Leggi su open.online

(Di martedì 20 ottobre 2020), ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)deboli. Non ha dubbi il presidente della FondazioneNino, che da mesi monitora l’andamento della curva epidemica di Covid-19. L’avanzata del virus è preoccupante e gli interventi attuali per arginarla, secondo il presidente, non sarebbero proporzionali alla gravità del rischio che il Paese sta correndo. Il punto chiave sottolineato daè la priorità di tutelare l’economia a discapito di una strategia volta all’indebolimento della trasmissione del virus. Una linea che bocciata anche dal professor Crisanti.): «Il Covid è in vantaggio, noi siamo in ritardo». ...