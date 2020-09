Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Allarmante l’aumento delle terapie intensive nel Lazio e in Campania» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreL’epidemia da Coronavirus in Italia ha accelerato la sua diffusione nelle regioni del Centro-Sud. Dei 1.851 nuovi casi positivi registrati oggi, 30 settembre, 287 appartengono alla Campania e 210 al Lazio. La Lombardia, un tempo considerata uno dei focolai d’Europa, non è ormai da giorni la regione più colpita del Paese. «Oltre ai numeri assoluti relativi ai contagi, è utile analizzare il numero dei posti in terapia intensiva occupati oggi, confrontandolo con il picco di pazienti gravi intubati lo scorso marzo», afferma il matematico Giovanni Sebastiani. Il ricercatore del Cnr, che si occupa di studiare l’applicazione di modelli statistici alla medicina, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreL’epidemia dain Italia ha accelerato la sua diffusione nelle regioni del Centro-Sud. Dei 1.851 nuovi casi positivi registrati oggi, 30 settembre, 287 appartengono allae 210 al. La Lombardia, un tempo considerata uno dei focolai d’Europa, non è ormai da giorni la regione più colpita del Paese. «Oltre aiassoluti relativi ai contagi, è utile analizzare il numero dei posti in terapia intensiva occupati oggi, confrontandolo con il picco di pazienti gravi intubati lo scorso marzo», afferma ilGiovanni. Il ricercatore del Cnr, che si occupa di studiare l’applicazione di modelli statistici alla medicina, ...

