Francia, stop agli spettacoli circensi con animali selvaggi (Di martedì 29 settembre 2020) La ministra alla Transizione ecologica francese, Barbara Pompili, ha annunciato che entro 5 anni non potranno più essere utilizzati animali selvaggi negli spettacoli del circo. Le esibizioni di anamali saranno gradualmente vietate in tutta la Francia. Saranno vietate anche la riproduzione e l’introduzione di nuove orche e delfini al’interno dei tre acquari più grandi del Paese. All’interno di questo insieme di riforme volte alla salvaguardia animale e allo stop dello sfruttamento, anche la decisione di porre fine all’allevamento di visoni d’America, utilizzati per la produzione di pellicce. Un interesse volto al benessere della fauna selvaggia in cattività, quello della ministra Pompili. Durante la conferenza stampa, sottolinea ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 settembre 2020) La ministra alla Transizione ecologica francese, Barbara Pompili, ha annunciato che entro 5 anni non potranno più essere utilizzatineglidel circo. Le esibizioni di anamali saranno gradualmente vietate in tutta la. Saranno vietate anche la riproduzione e l’introduzione di nuove orche e delfini al’interno dei tre acquari più grandi del Paese. All’interno di questo insieme di riforme volte alla salvaguardia animale e allodello sfruttamento, anche la decisione di porre fine all’allevamento di visoni d’America, utilizzati per la produzione di pellicce. Un interesse volto al benessere della faunaa in cattività, quello della ministra Pompili. Durante la conferenza stampa, sottolinea ...

