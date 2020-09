Covid-19, sette nuovi casi in provincia di Avellino (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi naso-faringei effettuati su 7 persone: 3, residenti nel comune di Mirabella Eclano, contatti di positivo; 2, residenti nel comune di Lioni, contatti di positivo; 1, residente nel comune di Cassano Irpino, contatto di positivo; 1, residente nel comune di Gesualdo, contatto di positivo. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al19 i tamponi naso-faringei effettuati su 7 persone: 3, residenti nel comune di Mirabella Eclano, contatti di positivo; 2, residenti nel comune di Lioni, contatti di positivo; 1, residente nel comune di Cassano Irpino, contatto di positivo; 1, residente nel comune di Gesualdo, contatto di positivo. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti deipositivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

È in edicola il nuovo numero di Osservatorio

In tutte le edicole del territorio comunale è disponibile da oggi il numero di Marzo del mensile storico di Fasano ...

In tutte le edicole del territorio comunale è disponibile da oggi il numero di Marzo del mensile storico di Fasano ...