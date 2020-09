Omicidio Mario Cerciello Rega: Natale Hjorth chiede i domiciliari (Di giovedì 24 settembre 2020) Continua il processo a carico di Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder, i due ragazzi americani accusati dell’Omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega nella notte del 26 luglio 2019. Undici le collettame inferte a Cerciello Rega, morto sull’asfalto di via Pietro Cossa, vicino Piazza Cavour, per grave shock emorragico di fronte agli occhi del collega Andrea Varriale. Cerciello si era sposato da poco più di un mese con la sua Rosa, che non ha mai perso un’udienza insieme al padre, che lo scorso luglio è stato colto da malore. Era in aula anche lo scorso 16 settembre, quando Finnegan Elder Lee ha letto la sua lettera in cui chiedeva perdono per quanto ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Continua il processo a carico di Gabriele Finnegan Lee Elder, i due ragazzi americani accusati dell’del vicebrigadierenella notte del 26 luglio 2019. Undici le collettame inferte a, morto sull’asfalto di via Pietro Cossa, vicino Piazza Cavour, per grave shock emorragico di fronte agli occhi del collega Andrea Varriale.si era sposato da poco più di un mese con la sua Rosa, che non ha mai perso un’udienza insieme al padre, che lo scorso luglio è stato colto da malore. Era in aula anche lo scorso 16 settembre, quando Finnegan Elder Lee ha letto la sua lettera in cuiva perdono per quanto ...

