Coronavirus, oltre 975mila i morti nel mondo da inizio pandemia (Di giovedì 24 settembre 2020) Ha superato quota 975mila il bilancio delle vittime del Coronavirus a livello globale: secondo i dati della Johns Hopkins University, dall'inizio della pandemia si contano in tutto il mondo 975.038 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 settembre 2020) Ha superato quotail bilancio delle vittime dela livello globale: secondo i dati della Johns Hopkins University, dall'dellasi contano in tutto il975.038 ...

SkyTG24 : Coronavirus Francia, oltre 10mila nuovi contagi. Ex bodyguard di Macron in rianimazione - RegioneLazio : Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 195 casi di questi 135 sono a Roma e tre i decessi. Mantenere… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Gb oltre 6mila contagi e 37 morti nelle ultime 24 ore #coronavirus - GaetanoBellino : RT @RegioneLazio: Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 195 casi di questi 135 sono a Roma e tre i decessi. Mantenere alta l… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, oltre 975mila i morti nel mondo da inizio pandemia #coronavirus -