Parma Napoli 0-0 LIVE | buone trame ma zero emozioni

(Di domenica 20 settembre 2020) Allo Stadio Tardini, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 24′ Tiro Inglese – Ci prova l’exda fuori, tiro smorzato ad Fabian, trattenuto da Ospina senza problemi. 21′ – Non cambia il copione della gara:ma. 10′ –iniziative da parte delle due squadre ma ancora nessun tiro in porta. Interessante il duello Pezzella-Lozano, ...

DiMarzio : #SerieA | #ParmaNapoli e #SassuoloCagliari a porte aperte Allo stadio saranno presenti 1000 persone - sscnapoli : ?? | #ParmaNapoli, i precedenti ?? - GoalItalia : Il nuovo presidente Kyle Krause si presenta così alla prima ufficiale del Parma contro il Napoli ai microfoni di… - stevecounz : Madonna che merda di partita Parma-Napoli - AndreaCremonin7 : Parma tutto indietro, Napoli non trova varchi #ParmaNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Napoli

Siamo una famiglia, per ogni affare deve essere così”. Lo ha detto il nuovo presidente del Parma Kyle Krause ai microfoni di Dazn nel pre partita del match contro il Napoli che apre la Serie A ...Curiosità per la prima di Liverani che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-1-2 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Darmian e Pezzella mentre nel mezzo spazio a Iacoponi e Bruno Alv ...Diretta Parma Napoli streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 1^ giornata di Serie A. Mariani è l’arbitro del match. Diretta Parma Napoli, ...