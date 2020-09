MotoGp, dove e come vedere il Gp di Misano: gli orari e la diretta tv (Sky, Dazn e TV8) (Di sabato 19 settembre 2020) La MotoGp resta in Italia per il bis del Gran Premio di Misano. Questa volta dalla pole partirà Maverick Vilanes, che ha avuto la meglio su Pecco Bagnaia, alla fine quinto dopo una qualifica corsa al massimo. Davanti a lui partiranno anche Miller, Quartararo e Pol Espargarò. Settimo tempo per Valentino Rossi. Al fianco del Dottore Franco Morbidelli, vincitore domenica scorsa nel primo “round”, e Danilo Petrucci. dove vedere la gara in tv La MotoGp scatterà alle ore 14: la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGp (canale 208 di Sky) e su Dazn. La gara però sarà visibile anche in chiaro su TV8. La programmazione di Sky e Dazn: 10.05 MotoE Gara 11.00 Moto3 Gara 12.20 Moto2 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Laresta in Italia per il bis del Gran Premio di. Questa volta dalla pole partirà Maverick Vilanes, che ha avuto la meglio su Pecco Bagnaia, alla fine quinto dopo una qualifica corsa al massimo. Davanti a lui partiranno anche Miller, Quartararo e Pol Espargarò. Settimo tempo per Valentino Rossi. Al fianco del Dottore Franco Morbidelli, vincitore domenica scorsa nel primo “round”, e Danilo Petrucci.la gara in tv Lascatterà alle ore 14: la gara sarà trasmessa insu Sky Sport(canale 208 di Sky) e su. La gara però sarà visibile anche in chiaro su TV8. La programmazione di Sky e: 10.05 MotoE Gara 11.00 Moto3 Gara 12.20 Moto2 ...

