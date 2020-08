Daydreamer, Anticipazioni: svelato il Destino di Can, Sanem, Leyla e Emre (Di venerdì 21 agosto 2020) Quale Destino attende Can, Sanem, Emre e Leyla? Scopriamo le Anticipazioni sul futuro dei protagonisti delle Puntate di Daydreamer, la soap opera turca di Canale 5. Leggi su comingsoon

CapezzutoF : RT @LatinoCalogero: #daydreamer #canyaman #demetozdemir #mediaset Ecco cosa vedremo lunedì - PrincipessaDemo : RT @LatinoCalogero: #daydreamer #canyaman #demetozdemir #mediaset Ecco cosa vedremo lunedì - Luisann46067727 : RT @LatinoCalogero: #daydreamer #canyaman #demetozdemir #mediaset Ecco cosa vedremo lunedì - 1candemsi26 : RT @LatinoCalogero: #daydreamer #canyaman #demetozdemir #mediaset Ecco cosa vedremo lunedì - LatinoCalogero : #daydreamer #canyaman #demetozdemir #mediaset Ecco cosa vedremo lunedì -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Anticipazioni

Neymar e il PSG, un amore nato fin da subito, con il pubblico incantato dai suoi numeri da giocoliere in campo e i suoi gol. Negli spogliatoi invece negli anni c’è stato qualche dissidio di troppo, so ...Sanem prende in mano la sua vita e minaccia Emre per far sapere a Can tutta la verità, come finirà in DayDreamer? Siamo ormai agli sgoccioli di questo mese di agosto la prossima settimana DayDreamer s ...