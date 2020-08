Torino – Centauro si schianta su auto parcheggiate: muore durante trasporto in ospedale (Di sabato 15 agosto 2020) Terribile incidente nella notte di oggi, sabato 15 agosto 2020, in via Giordano Bruno, all’altezza dell’incrocio con via Madonna delle Rose. Poco prima delle 5,30 un 42enne italiano che guidava una moto Honda Cbr ha perso il controllo del mezzo, che è finito a terra e ha urtato prima una Toyota Rav4 e poi ha … Leggi su periodicodaily

Terribile incidente nella notte di oggi, sabato 15 agosto 2020, in via Giordano Bruno, all’altezza dell’incrocio con via Madonna delle Rose. Poco prima delle 5,30 un 42enne italiano che guidava una mo ...

Dopo lo scontro finisce sotto un Suv in sosta, in cinque sollevano l'auto per soccorre il centauro

Almeno cinque uomini hanno cercato di sollevare la Toyota Rav 4 sotto cui si è infilato il motociclista. La moto, una Honda, è schizzata 15 metri più in là, disintegrata. Quando i soccorsi riescono a ...

Terribile incidente nella notte di oggi, sabato 15 agosto 2020, in via Giordano Bruno, all'altezza dell'incrocio con via Madonna delle Rose. Poco prima delle 5,30 un 42enne italiano che guidava una mo ...