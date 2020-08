Piazza Affari tira il freno assieme alle altre Borse europee (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari e le altre Borse europee, che proseguono gli scambi in rosso, con volumi piuttosto bassi ed un clima pre-festivo. Resta al centro l’incertezza in vista dello stop del Feragosto. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,181. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +145 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,02%. Tra le principali Borse europee in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,17%, sensibili perdite per Londra, in calo del 2,09%, e in apnea Parigi, che arretra dell’1,96%. A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ... Leggi su quifinanza

Borsa: Europa peggiora su timori seconda ondata Covid, Parigi e Madrid -2%

