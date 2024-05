Abodi Nessun attentato all' autonomia dello sport

Andrea Abodi , ministro per lo sport e i giovani, a margine la presentazione dell’evento ‘Vivicittà 2024 ‘, la manifestazione podistica in contemporanea che si correrà in tutta Italia domenica 14 aprile, ha parlato delle prossime Olimpiadi e della ...

Andrea Abodi, il ministro per lo sport e i Giovani, ha partecipato questa mattina al secondo appuntamento in presenza per l’edizione 2023/24 di Sky Up The Edit, il progetto nato con la finalità di migliorare le competenze digitali dei più giovani. ...