Al mercato è il momento delle nespole | usale per preparare una soffice torta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sono legiapponesi, comunemente chiamate, il prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Questo frutto è uno dei principali segnali dell’arrivo della primavera e, nonostante le temperature sotto la media ed i quantitativi inferiori alle aspettative, è ilgiusto per acquistarli. L’areale produttivo di riferimento è la Spagna. Il prodotto maturo presenta una colorazione viva, con una buccia liscia e senza ammaccature: ci si può far consigliare dal proprio fruttivendolo o dal proprio ambulante di fiducia per quanto riguarda la modalità di conservazione, differente a seconda che si tratti di un prodotto maturo (da conservare in frigorifero) o in via di maturazione (da conservare a temperatura ambiente per aiutarne la maturazione). La fioritura del nespolo avviene tra novembre e ...