Morto Bernard Hill - l’iconico capitano del Titanic e re di Rohan ne Il Signore degli Anelli | aveva 79 anni Il cordoglio dei colleghi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’attore, noto soprattutto per i ruoli ine Il, èall’età di 79. Ha interpretato ilEdward Smith nel film vincitore del premio Oscar del 1997 e Théoden, re di, nella trilogia de Il. Si è spento domenica mattina presto, come ha confermato il suo agente Lou Coulson: al momento del decesso, erano presenti con lui la fidanzata Alison e il figlio Gabriel. Nel corso della sua carriera, ha conquistato un singolare primato: è l’unico attore ad aver partecipato in dueunici tre film della storia del cinema che si sono aggiudicati 11 Oscar. Nato a Manchester, il 17 ...