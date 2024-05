L’emergenza al Beccaria In arrivo altri 47 agenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 6 maggio 2024) Arrivano i rinforzi nel carcere minoriledi Milano, terremotato dall’inchiesta su presunte violenze e torture su detenuti che lo scorso 22 aprile ha portato all’arresto di 13della polizia penitenziaria e alla sospensione dal servizio di altre 8 guardie. Il Dipartimento per la giustizia minorile, guidato da Antonio Sangermano, ha disposto infatti l’invio di47, che entreranno in servizio nei prossimi giorni. Forze fresche che si aggiungono a un organico da tempo ridotto all’osso e ora falcidiato dagli arresti, oltre al potenziamento dello staff di educatori e psicologi. Per tamponare, dopo il blitz del 22 aprile, il Dipartimento aveva inviato una squadra speciale di pronto intervento composta da una quindicina di, annunciando misure ...