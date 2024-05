Lite finisce nel sangue - uccide l’amico e abbandona il corpo in strada | il killer si consegna ai carabinieri

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il dramma si è registrato questa mattina alle 5, quando alcuni passanti hanno avvistato peril cadavere di un uomo. Si tratta di un 36enne di cui non sono state ancora diffuse le generalità.ilin– Ilcorrieredellacittà.comIhanno fermato l’assassino, amico della vittima, che ha confessato il delitto.ilinIl cadavere di un uomo di 36 anni è stato ritrovato questa mattina, intorno alle 5, in viale Cremona, in una zona periferica di Pavia. A lanciare l’allarme è stato un passante, che ha immediatamente allerto i. A commettere il delitto sarebbe stato un amico ...

Omicidio a Pavia: uomo uccide un amico al culmine di una lite e trascina il corpo in strada - Un omicidio all'interno di un appartamento di Pavia, dopo una aspra lite, poi - per cause ancora da verificare - uno dei due uomini avrebbe ucciso l'altro, di 36 anni, trascinandone poi il corpo in ...

