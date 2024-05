Playoff serie A3 Fano piega Belluno in quattro set È finale promozione con San Donà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Smartsystem3 Volley1 SMARTSYSTEM : Dimitrov 15, Roberti 22, Galdenzi 6, Merlo 22, Partenio 3, Raffa (L), Margutti, Focosi, Mazzon, Gori, Maletto 3, Uguccioni, Sorcinelli, Magnanelli. All. Mastrangelo. VOLLEY: Reyes Leon, Ferrato 5, Stu2, Schiro 14, Fraccaro, Bucko 12, Guolla, Bisi 13, Martinez G. (L), Orto, Mozzato 10, De Col, Antonaci 5, Martinez I. All. Colussi. Arbitri: Clemente Andrea e Scotti Paolo. Parziali: 26-24, 22-25, 25-21, 25-18). Èper salire in A2. Una fantastica Smartsystem accede alladopo aver superato un mai domoper 3 a 1 in gara3. In un Palas Allende stracolmo e carico, i virtussini hanno giocato la partita della vita stroncando alla ...