Addio a Bernard Hill - morto il capitano nel film Titanic e Re Théoden del Signore degli Anelli | aveva 79 anni

È morto all’età di 79 anni l’attore britannico Bernard Hill , noto soprattutto per i suoi ruoli in Titanic e Il Signore degli Anelli. Lo riporta la Bbc. L’attore ha interpretato il ruolo del capitano Edward Smith nel film premio Oscar del 1997 di ...

