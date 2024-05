Mai fermarsi alle apparenze Carlotta vi rapirà il cuore

(Di lunedì 6 maggio 2024) Magnetici occhioni verdi color di giada, soffice manto grigio perla e un’indole che, seppur appartata e schiva ’sulle prime’, è capace di emanare tutta la sua vivace ’luce’. Che spande di impagabile affetto e vitalità.è un bellissimo esemplare di gatto europeo comune (o gatto domestico europeo) che ha fatto il suo ingresso nel gattile – parte integrante del canile municipale della Spezia, gestito dai volontari dell’associazione ’L’Impronta’ – circa due mesi e mezzo fa insieme alla sorellina Isotta; per via della rinuncia da parte della loro proprietaria. Di taglia piccina, nonostante abbia già raggiunto l’età adulta,è un’amante di morbide cucce da poter condividere acciambellata con l’inseparabile sorella Isotta, ma anche di più piccole ceste nelle quali, proprio graziesue dimensioni, le piace appartarsi e ...

