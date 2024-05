(Di lunedì 6 maggio 2024) Fra giri in bici, a, ine su un, conferenze, gare podistiche e di pesca, divagazioni al Parco delle Mura, alla Piscina 2 Giugno o in Passeggiata Morin, oltre a tanti sport tutti da provare, è stata davvero entusiasmante anche questa edizione di ‘La Spezia’. Andata in scena per la terza volta nel weekend appena trascorso, va in archivio con un grandissimo successo. Con un numero di presenze da record. A spanne, diremmo qualche migliaio di partecipanti. "Sport e turismo insieme – dichiara l’assessore Marco Frascatore – dimostrano di essere una miscela vincente che consegna agli appassionati sportivi, ma anche ai turisti, la possibilità di vivere la nostra città all’aperto in un territorio naturale unico al mondo. Quest’anno i più gettonati sono stati i pony, dove abbiamo visto centinaia di ...

Week end di gare quello appena trascorso per le Fiamme Gialle di Sabaudia. Tra Canoa e Canottaggio i finanzieri del III Nucleo Atleti si sono divisi tra Roma e Piediluco (TR), rispettivamente per il Campionato Regionale di Canoa velocità sulla ...

A piedi, sulla canoa o a cavallo. L’importante è che sia Outdoor - A piedi, sulla canoa o a cavallo. L’importante è che sia Outdoor - Fra giri in bici, a piedi, in canoa e su un cavallo, conferenze, gare podistiche e di pesca, divagazioni al Parco delle Mura, alla Piscina 2 Giugno o in Passeggiata Morin, oltre a tanti sport tutti da ...

La discesa del Tevere in canoa - La discesa del Tevere in canoa - È partita da Città di Castello è la 45esima edizione della manifestazione. In sette giorni la carovana raggiungerà Roma, via terra e via fiume ...