(Di lunedì 6 maggio 2024) Pesca recorddell’Oasi di Basiglio. Tirato su con la lenza undi 2. Autore del “colpo“ è stato Manuel Mastromatteo un amante della pesca che pratica il carpfishing. L’altro giorno alla sua canna da pesca ha abboccato questo enorme esemplare che una volta tirato a riva, dopo le foto di rito, è riuscito a liberarsi eindi Basiglio, ricca di carpe e altre specie ittiche, pullulano anche questi pesci che spesso raggiungono dimensioni eccezionali. "Qui in questa zona è senza dubbio ilpiù grande cho ho pescato – racconta Manuel – una bella soddisfazione per chi come me ama la pesca sportiva".Mas.Sag.

Una grande lavagna, incastonata tra bottiglie di vino, ci dà il benvenuto. Eravamo passati più volte davanti all'insegna, ma non aveva mai catturato la nostra attenzione. Ci sbagliavamo. Bruschetta con totanetti, bocconcini di baccalà in tempura, ...

News tv. Daniele Radini Tedeschi è finito nuovamente al centro delle polemiche. Il concorrente de “L’Isola dei Famosi” è stato duramente criticato sul web dopo aver pesca to un pesce . Il pubblico ha notato un dettaglio che non è passato inosservato, ...

Pesce siluro di 2 metri catturato nella cava riesce a tornare in acqua - pesce siluro di 2 metri catturato nella cava riesce a tornare in acqua - Manuel Mastromatteo pesca un siluro di 2 metri nella cava dell’Oasi di Basiglio praticando il carpfishing. Il pesce, una volta tirato a riva, si libera e torna in acqua.

Bevagna, quattro furti in due mesi: ristoratore in ginocchio - Bevagna, quattro furti in due mesi: ristoratore in ginocchio - BEVAGNA - Quattro furti in due mesi. Accade a Bevagna, ai danni del ristorante “Le Delizie del Borgo”. A raccontare lo stillicidio di visite indesiderate è il titolare, ...

Predatori invisibili nella laguna veneta - Predatori invisibili nella laguna veneta - E' arrivata dal 2014, prima del granchio blu e complice il caldo, l'ondata di predatori invisibili che sta danneggiando la pesca nella laguna veneta.