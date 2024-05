La sfida per la salvezza 1 Vis Pesaro ricaricata La cura Stellone ha guarito la difesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Da Zagnoni a Zagnoni. È il tema che anticipa Recanatese-Vis di domenica prossima (ore 18), andata del playout fratricida. Del difensore è stata l’autorete al Tubaldi che aveva avviato la crisi due mesi e mezzo fa, del difensore è stato il gol che ha dato il vantaggio sulla Juve nell’ultima di campionato (lavoro poi perfezionato da Di Paola), mettendo in qualche modo fine alla crisi. Nel senso che la Vis ha quantomeno dimezzato le angosce centrando l’obiettivo minimo, ovvero il doppio spareggio col vantaggio della posizione migliore. "Sono stati giorni difficili", ha ammesso poi il giocatore modenese, giorni nei quali alla Vis, tra rimpalli, autoreti, sviste arbitrali, su tutto lo psicodramma ricorrente dei minuti di recupero, non ne girava più dritta una. Tante cose sono cambiate da allora, soprattutto è arrivato un allenatore nuovo, capace di portare due vittorie in 4 gare (erano ...