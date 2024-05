Cosa farà Adrian Newey?

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sorprendente fin dagli esordi, così è stato. Fin da quando la piccola Leyton House, la scuderia della monoposto turchese, la prima Formula 1 che ha disegnato, sfiorava la vittoria al Gran Premio di Francia del 1990, con Ivan Capelli abbandonato dal motore Judd otto cilindri e superato da Alain Prost a tre giri dalla bandiera a scacchi. A ogni generazione di auto,aggiungeva un nuovo giro alla sua fama. Le vittorie alla Williams, nell’era dell’elettronica, con due talenti superbi come Nigel Mansell e Alain Prost; e quelle successive, con due piloti meno brillanti, come Damon Hill e Jacques Villeneuve. Erano sue le McLaren motorizzate Mercedes, che hanno regalato due titoli al finlandese volante Mika Hakkinen in piena era Schumacher. E ancora: le quattro vittorie di Sebastian Vettel con la Red Bull e le quasi ...

Newey: "Regolamento 2026 Non so se basterà a farmi restare in Formula 1" - Newey: "Regolamento 2026 Non so se basterà a farmi restare in Formula 1" - Intervistato a Sky UK, adrian Newey ha parlato del regolamento che entrerà in vigore nel 2026: “È prematuro per esprimersi e per dire se basterà a farmi rimanere in Formula 1: non lo so. Arriva un mom ...

Mercedes | Wolff: „Nicht einmal ein Zauberer wie Adrian Newey würde unsere Probleme lösen“ - Mercedes | Wolff: „Nicht einmal ein Zauberer wie adrian Newey würde unsere Probleme lösen“ - Speriamo possano aiutarci in gara. Partiamo leggermente più avanti rispetto alla Sprint, quindi vediamo cosa possiamo fare. Poi, una battuta ai microfoni dei colleghi tedeschi di Sky Sport in merito ...

Mercedes | Wolff: “Nemmeno un mago come Adrian Newey risolverebbe i nostri problemi” - Mercedes | Wolff: “Nemmeno un mago come adrian Newey risolverebbe i nostri problemi” - Altra giornata storta per la Mercedes, che a Miami non conquista nemmeno un punto nella Sprint Race del sabato e piazza due macchine in quarta fila, con Russell davanti a Hamilton. Quantomeno rispetto ...