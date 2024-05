(Di lunedì 6 maggio 2024) Sulladi sabato sera al bar "Capriccio" di via Costantino Baroni 11 indaga la squadra mobile. E indaga su un movente legato al solo possesso del denaro della cassa, senza ombre legate a vendette o usura. L’uomo che ha strappato di mano il sacchetto contenente i gratta e vinci e qualche centinaia di euro di contanti, era solo. É arrivato una manciata di minuti dopo le 20, accanto all’entrata secondaria del bar, quella da cui ogni sera, da quattordici anni, il cinese, dopo aver abbassato la serranda, esce per tornare a casa, alle Torri Bianche. Il titolare del bar e la figlia hanno visto arrivare un uomo con il viso coperto da un passamontagna, d’istinto il padre si è tenuto stretto l’incasso e, sempre d’istinto, lui e la figlia si sono rinchiusi nel bar; è così che si sono salvati, le due pallottole li hanno colpiti soltanto di striscio, bucando il vetro ...

Cronache Cittadine FROSINONE – Intorno alle ore 19 del pomeriggio di oggi, 9 Marzo, nella centralissima Via Aldo Moro a Frosinone, c’è L'articolo Frosinone. Sparatoria tra albanesi e (forse) marocchini nella centralissima Via Aldo Moro. Un morto e ...

Cristian Salierno, 41enne già noto alle forze dell'ordine dopo l'arresto nell'ambito dell'operazione antimafia del 2020 Final Blow, è stato gambizzato in pieno giorno davanti a un bar di Lecce . L'uomo non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Choc a Fuorigrotta : una donna è rimasta ferita in seguito a una Sparatoria in strada a piazza Italia. Sul posto la polizia , la donna è stata soccorsa dai passanti che hanno cercato di...

Sparatoria al bar del Gratosoglio: "Tre rapine fotocopia in venti giorni" - sparatoria al bar del Gratosoglio: "Tre rapine fotocopia in venti giorni" - L’uomo era solo, è arrivato a piedi e a piedi se ne è andato. Aveva il viso coperto dal passamontagna. Due settimane fa stessa modalità in un esercizio poco distante, anche una sarta cinese picchiata ...

La sparatoria di Misterbianco, arrestato 76enne per tentato omicidio - La sparatoria di Misterbianco, arrestato 76enne per tentato omicidio - CATANIA – Tentato omicidio e porto illegale di arma in un luogo pubblico: sono le accuse di cui dovrà rispondere il 76enne arrestato venerdì 4 maggio in flagranza, dopo avere sparato a un pregiudicato ...

Rapina in tabaccheria: ruba i gratta e vinci e spara a padre e figlia - Rapina in tabaccheria: ruba i gratta e vinci e spara a padre e figlia - Un malvivente ha aggredito i titolari, poi ha esploso dei colpi probabilmente con una pistola, estratta all'improvviso. E si è dileguato ...