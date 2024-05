Rompono vetrine per rubare in due banche - un colpo a segno l’altro fallisce

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri sono intervenuti per due distinti furti in due istituti bancari in provincia di Napoli nella notte. Il primo è avvenuto a Marigliano al Corso Umberto I 428 mentrea Sant’Anastasia a via Madonna dell’Arco 112. In entrambi i casi ignoti si sono introdotti negli istituti bancari spaccando le. I carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno appurato che a Marigliano i banditi hanno preso una cassaforte roller cash mentre a Sant’Anastasia hanno tentato di fare la stessa cosa ma non ci sono riusciti. Danni ed, eventualmente, denaro rubato, in corso di quantificazione. Indagini in corso da parte delle locali stazioni e dei carabinieri di Castello di Cisterna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

