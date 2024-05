(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 – Idi ristrutturazione dellodi Firenze "sono già cominciati, entreranno in una fase più intensa nelle prossime due. Abbiamo fatto il punto con le ditte, hanno predisposto il cantiere, e quindi è una realtà.breve vedremo molti operai al lavoro". Lo ha detto a Lady Radio il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Sono anche fiducioso perché visto che il governo restituirà alla città di Firenze 50 milioni di euro" inizialmente definanziati dal progetto legato alla ristrutturazione dello, "e queste risorse saranno utilizzate per tutta una serie di opere in città, in accordo con i ministeri", nel contempo "potremo liberare altrettante risorse da mettere sullosenza che i ...

Franchi, “entro due settimane lavori più intensi allo stadio” - franchi, “entro due settimane lavori più intensi allo stadio” - Nardella: “Non smetto di rinunciare all'idea che ci possa essere un accordo col club in base al quale la cifra complessiva che manca per finire tutti i lavori possa essere divisa in parti uguali fra l ...

Il 10% lavora 49 ore alla settimana. E le aziende ora puntano sul welfare - Il 10% lavora 49 ore alla settimana. E le aziende ora puntano sul welfare - Mentre è iniziato l’iter parlamentare di diverse proposte di settimana corta, quasi il dieci per cento di italiani nel 2023 ha lavorato ben di più dell’orario standard (36-40 ore). Il dato emerge dall ...

Martina Franca: i fuochi d’artificio in piena notte e le persone che (guarda caso) dormono Alle 2 via ai bòtti - Martina Franca: i fuochi d’artificio in piena notte e le persone che (guarda caso) dormono Alle 2 via ai bòtti - Vita dura per chi ha il sonno leggero nella fine settimana di Martina Franca, soprattutto nella primavera-estate. Si riparte come l’anno scorso, a quanto sembra. Alle 2 in punto, via ai bòtti per qual ...