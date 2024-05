Gruppo Pd Calabria | serve chiarezza sul futuro del nosocomio di Polistena e sulla sanità nella Piana di Gioia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ildel Pd, su iniziativa del consigliere reggino Giovanni Muraca, presenterà un’interrogazione a risposta scritta al presidente della giunta e commissario ad acta per il piano di rientro dal debito sanitario per averesuldell’ospedale di. “Anche dopo la partecipata manifestazione popolare di sabato scorso – si legge in una nota diffusa dai consiglieri dem – è doveroso che si facciasuldelche, al momento, riesce a funzionare soltanto per la grande generosità dei medici in servizio che si sottopongono a turni massacranti per sopperire alle ormai ataviche carenze di organico”. Giovanni Muraca, che ha preso parte alla manifestazione di sabato scorso, ha sottolineato la centralità dell’Ospedale Santa Maria ...

