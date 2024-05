Porta Capuana | sorpreso con droga e denaro | arrestato

(Di lunedì 6 maggio 2024)con: 24ennedalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Nella scorsa notte, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vicoletto Santa Caterina a Formiello, hanno notato un soggetto che, dopo aver ricevuto una banconota, ha consegnato un involucro ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 2 involucri di cocaina del peso complessivo di 0,32 grammi e 450 euro suddivisi in banconote di vario taglioPer tali motivi, un 24enne dominicano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in ...

