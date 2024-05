Travolto da suv mentre aiuta figlio rimasto senza benzina - morto 60enne nel barese

(Di lunedì 6 maggio 2024) E' accaduto nella notte sulla strada tra Conversano e Cozze. La persona al volante non si è fermata Un uomo di 60 anni ènella notte sulla strada tra Conversano e Cozze, in provincia di Bari, investito da una automobile, un suv, che poi ha proseguito la marcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Stefano Velea è morto tragicamente in un terribile incidente stradale ai confini tra Ascoli e Teramo. Lo zio, che ha fatto la tragica scoperta, ha notato il piccolo parapetto del ponticello parzialmente divelto e si è fermato, scorgendo poco dopo ...

Teramo, vola dal ponte con l’auto: ventenne trovato morto - Teramo, vola dal ponte con l’auto: ventenne trovato morto - Auto precipita dal ponte: ventenne perde la vita sulla strada di casa. Il tragico incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica lungo la strada provinciale Lisciano, al bivio ...

È morto a 85 anni Cesar Luis Menotti, l’allenatore che vinse i Mondiali del 1978 con l’Argentina - È morto a 85 anni Cesar Luis Menotti, l’allenatore che vinse i Mondiali del 1978 con l’Argentina - Domenica è morto a 85 anni Cesar Luis Menotti, l’allenatore che vinse i Mondiali del 1978 con la nazionale di calcio dell’Argentina, i primi nella storia del paese. Lo ha comunicato la L’Asociación ...

Donna precipita da un'aerofune e muore in Valtellina - Donna precipita da un'aerofune e muore in Valtellina - Una donna di 41 anni è morta a Bema, sulle alpi Orobie in Valtellina, dopo che è precipitata nell'area dell'impianto sportivo dell'aerofune della Fly Emotion Ancora da chiarire, al momento, la dinamic ...