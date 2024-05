Lautaro e lo scudetto contro il Milan | Ci eravamo segnati quella data - vincere a casa loro è stato meraviglioso – Le sue parole da Fazio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Lonel derby è stata una cosa importante, bella, speciale”. Con questi tre aggettiviMartinez racconta le emozioni del titolo di Campioni d’Italia vinto battendo ila San Siro. L’attaccante e capitano dell’Inter, intervida Fabioa Che tempo che fa sul Nove, ha raccontato che la vittoria della seconda stella del derby era diventata un obiettivo della squadra nelle ultime settimane, unasegnata in rosso sul calendario: “Vincerlodie aper noi è stata una cosa meravigliosa. È un giorno che non dimenticheremo mai. Non era mai successo. Siamo entrati nella storia di questo grande club, per noi è una cosa importantissima“, ha ricordato ...