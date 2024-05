L’evento finale di YouFinance In cattedra salgono i broker

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’APPUNTAMENTO per il grandi2024 sarà tra dieci giorni, giovedì 16 e venerdì 17 maggio al Centro Congressi SGR di Rimini. Si tratta di un evento completamente gratuito, nato dalla collaborazione tra QN Economia e TraderLink, che da sei edizioni investono le proprie energie per portare avanti una vasta operazione di educazione finanziaria, per la crescita della consapevolezza finanziaria dei lettori. L’occasione giusta per incontrare di persona grandi esperti in Risparmio Gestito, Consulenza e Trading, che hanno animato i webinar tematici nel corso degli ultimi due mesi, disponibili sul sito www..it, a differenza deldi Rimini che si potrà seguire solo dal vivo perché non sarà trasmesso o registrato. Il concetto chiave del meeting diè “interazione“, a ...